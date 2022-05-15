Дэвид Теннант вернётся в «Доктора Кто» на эпизод к 60-летию сериала

Самый популярный Доктор возвращается: BBC официально подтвердила возвращение Дэвида Теннанта к культовой роли — актёр появится в эпизоде к 60-летию «Доктора Кто». Компанию Теннанту составит Кэтрин Тейт — она известна по роли Донны, спутницы 10-го Доктора.

Шоураннер сериала Расселл Т. Дэвис, который и был ведущим сценаристом шоу в эпоху Теннанта, не торопится раскрывать детали появления персонажей, лишь намекая на разные события.

Может быть, это пропущенная история. Или параллельный мир. Или сон, или трюк, или флешбэк. Единственное, что я могу подтвердить, – что это будет изумительно. Две наши великие звезды вернутся для величайшей битвы.

Теннант и Тейт появятся в сериале вместе с новым Доктором, роль которого исполнит звезда «‎Сексуального просвещения» Шути Гатва. Выход юбилейной серии ожидается в ноябре 2023 года. О возвращении других Докторов вроде Мэтта Смита и Питера Капальди ничего не сообщается.