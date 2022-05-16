Кинотеатр в России нелегально показывал «Бэтмена» и «Соника 2 в кино» с другими названиями

Пользователи сети обратили внимание на то, что кинотеатр «Москва» во Владивостоке нелегально показывал фильмы, которые не добрались до России этой весной из-за ухода кинокомпаний. При этом авторы сменили картинам названия: «Соник 2 в кино» превратился в «Синего ёжика 2», «Бэтмен» стал «Летучей мышью», а мультфильм «Я краснею» перевоплотился в «Красную панду».
Видимо, таким образом кинотеатр попытался обойти запрет на показ фильмов в России. Однако на момент публикации заметки из расписания фильмы убрали, и купить на них билеты уже нельзя.
Тем временем отечественные кинотеатры начинают рассказывать о неутешительных мерах по сохранению бизнеса. Так, «Синема парк и Формула кино» допускает закрытие 50-70% кинотеатров по всей стране.
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