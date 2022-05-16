«Доктор Стрэндж 2» уже собрал больше первой части. Общие сборы — $ 688 млн

По итогам очередной недели проката «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» собрал в США $ 61 млн, а за её пределами — $ 83,5 млн.

Таким образом общие сборы картины превысили $ 688 млн — сиквелу понадобилось всего лишь 2 недели на то, чтобы обойти общие сборы первой части. Напомним, у первого «Стрэнджа» они составили $ 677 млн. Некоторые аналитики отмечают, что при дальнейшем сильном падении от недели к недели картина может не добраться до заветного миллиарда.

Впереди «Стрэнджа» по супергеройским сборам всё ещё находится «Бэтмен» Мэтта Ривза. Картина с Робертом Паттинсоном собрала в мировом прокате $ 767 млн.

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