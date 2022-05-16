Художник нарисовал невероятный концепт-арт GTA 6 по наброску инсайдера

Летом 2021 года инсайдер Том Хендерсон от руки нарисовал картину, на которой он изобразил то, что узнал о GTA 6. Он заявил, что в шестой части главных героев будет несколько, при этом одной из них станет девушка. Полученные сведения он попытался изобразить прямо на стриме — получилась довольно небрежная чёрно-белая картинка.

Набросок инсайдера

Художник Эмад Алден решил доработать концепт и показал улучшенное изображение, добавив цвета и деталей. Хендерсон уже оценил работу автора по достоинству.

Rockstar подтвердила разработку GTA 6 в начале февраля. Никаких подробностей не раскрыли, но пообещали огромный шаг вперёд для франшизы.

Новость по теме Rockstar подтвердила разработку Grand Theft Auto 6

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