Художник нарисовал невероятный концепт-арт GTA 6 по наброску инсайдера
Поделиться
Летом 2021 года инсайдер Том Хендерсон от руки нарисовал картину, на которой он изобразил то, что узнал о GTA 6. Он заявил, что в шестой части главных героев будет несколько, при этом одной из них станет девушка. Полученные сведения он попытался изобразить прямо на стриме — получилась довольно небрежная чёрно-белая картинка.
Набросок инсайдера
Художник Эмад Алден решил доработать концепт и показал улучшенное изображение, добавив цвета и деталей. Хендерсон уже оценил работу автора по достоинству.
Rockstar подтвердила разработку GTA 6 в начале февраля. Никаких подробностей не раскрыли, но пообещали огромный шаг вперёд для франшизы.
Новость по темеRockstar подтвердила разработку Grand Theft Auto 6
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 16 мая 2022
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21
-
10:52
-
10:25
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
-
01:52
- 15 мая 2022
-
21:11
-
21:04
-
19:02
-
18:43
-
18:03
-
17:28
-
16:24
-
15:44
-
15:00
-
14:27
-
13:47
-
13:10
-
12:22
- 14 мая 2022
-
17:31
-
17:20
-
16:22
-
15:33
-
14:48
-
13:53
-
13:12
-
12:32
-
11:40
-
11:10
-
10:54
Партнерский контент