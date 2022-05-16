Вскрылись причины всех проблем ремейка «Принца Персии»

Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time анонсировали осенью 2020 года с планом выпустить проект уже через несколько месяцев. Однако реакция фанатов была настолько негативной, что Ubisoft решила отложить игру сначала на 2021 год, а затем и вовсе на неопределённый срок. А совсем недавно игру передали оригинальной студии — Ubisoft Montreal. Ранее над проектом работали команды из Индии.
Издание 0451 Games пообщалось с несколькими сотрудниками студий Ubisoft Pune и Ubisoft Mumbai и выяснило, что же пошло не так с разработкой.
- Индийским разработчикам не предоставили дизайн-документ оригинальной игры 2003 года с описанием локаций, врагов и других важных элементов. В результате авторам пришлось с нуля выстраивать уровни, опираясь лишь на свои ощущения.
- Разработчикам поставили задачу воссоздать игру на движке Anvil — именно на нём создавали Assassin's Creed Origins. При этом руководство требовало использовать анимации Байека из «Истоков», хотя они совершенно не подходили под модельку с другим телосложением. Именно из-за этого движения принца в первом трейлере выглядели настолько неестественно.
- Бывший геймдиректор ремейка Пьер-Сильвен Жире ранее вообще не занимался разработкой видеоигр, но каким-то образом возглавил создание проекта.
- Сразу же после публикации трейлера игру решили передать сторонней студии Electric Square, однако и ей не удалось добиться внятных результатов. В конечном итоге проект вернулся к оригинальной команде Ubisoft Montreal.
По словам источников, Пьер-Сильвен Жире хотел превратить Индию в один из центров по разработке блокбастеров. Однако после всей этой ситуации Ubisoft вновь перевела индийские студии в режим поддержки. Судя по всему, разработка ремейка «Принца Персии» началась с нуля.
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