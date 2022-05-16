Team Fortress 2 умирает, а Valve бездействует. Фанаты требуют спасти шутер

Наверняка вы слышали или даже играли в Team Fortress 2. Этот командный шутер в своё время был очень популярным, однако его лучшее время уже позади. Несмотря на это, в Steam у проекта уверенно держится хороший онлайн. На данный момент в тайтл играют более 60 тыс. человек.

Различные игровые СМИ обратили внимание, что игроки массово жалуются на проблемные места шутера и просят Valve что-то с этим сделать. Компания же молчит и никак не реагирует. В основном проблемы касаются наплыва ботов, читерства и прямых оскорблений во время матчей.

Журналист издания IGN отметил, что попробовал поиграть с коллегой пару матчей, и это было затруднительно, поскольку боты убивали их почти сразу после того, как они появились на карте. Подобные проблемы испытывает большинство геймеров. Блогер под ником SquimJim описал ситуацию простыми словами.

Team Fortress 2 была действительно важна для многих людей, и никто не хочет видеть игру в том состоянии, в котором она находится сейчас.

В комментариях аудитория стала вспоминать лучшие времена шутера и призывать Valve предпринять хоть какие-нибудь действия. Также геймеры благодарят СМИ за освещение проблемы.

Как парень, который вырос, играя в эту игру я думаю, что всё это очень грустно. Team Fortress 2 — великая игра, которую игнорируют разработчики. Многие разработчики отдали бы всё за такую преданную и большую фанатскую базу.

Valve действительно нужно опомниться и понять, что они несут ответственность за эту игру. Либо передайте игру сообществу, либо исправьте её, другого выбора нет.

Спасибо, что все обращают на это внимание. Возможно, внимание со стороны СМИ поможет воскресить игру.

Эта игра по-прежнему приносит Valve кучу денег. Компании следует обдумать всё и исправить проблемы. Игра приносит деньги, так убедитесь в том, что в неё комфортно играть.

Летом 2021 года стало известно об умельцах, которые переносят Team Fortress 2 на движок Source 2. С тех пор про проект не было слышно, его даты выхода до сих пор нет.

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