Враг это запомнит: для Skyrim сделали мод, где враг запоминает игрока

Фанат «Скайрима» под ником Syclonix работает над модификацией Shadow of Skyrim: Nemesis and Alternative Death System (SOS — NADS). Она добавит в игру систему «Немезида» из Shadow of Mordor и Shadow of War от студии Monolith.

С модом в игре появится генерация мощных противников, которые в случае смерти игрока будут получать уникальные черты и даже воровать у игрока качественную экипировку. Например, у аргонианина-вампира с прозвищем Крушитель щитов будет способность к пробиванию щитов. Кроме того, после каждой смерти игрок будет появляться на локации с заклятым врагом — например, в пещере вампира, если пользователя убил тот самый аргонианин.

Автор обещает добавить квесты по убийству мощных противников, а также детальную настройку системы «Немезида». Выпустить модификацию Syclonix планирует в июне.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!