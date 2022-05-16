В World of Tanks раздают премиумный танк и другие подарки
Поделиться
Разработчики World of Tanks из Wargaming приготовили для игроков подарки и бесплатно раздали в Steam премиумный танк Cromwell. Также вместе с ним можно получить и другие подарки.
Wargaming сделала стопроцентную скидку на набор Lightweight Fighter Pack. В него входят сам танк Cromwell, слот в Ангаре, 100%-й экипаж, 700 тыс. кредитов и три демонтажных набора. Забрать подарки можно до 22 мая, затем комплект будет стоить 1359 рублей.
Cromwell — скорострельное орудие, способное разорвать машины противника в клочья, и великолепная скорость. Этот танк практически идентичен стандартному Cromwell, его можно использовать как для агрессивных фланговых прорывов, так и для поддержки союзной техники на средних дистанциях.
Сейчас в World of Tanks доступна временная глава «Царица ночи». Она продлится до 23 мая. Подробности можно узнать в нашем материале.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 16 мая 2022
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21
-
10:52
-
10:25
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
-
01:52
- 15 мая 2022
-
21:11
-
21:04
-
19:02
-
18:43
-
18:03
-
17:28
-
16:24
-
15:44
-
15:00
-
14:27
-
13:47
Партнерский контент