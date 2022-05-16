В World of Tanks раздают премиумный танк и другие подарки

Разработчики World of Tanks из Wargaming приготовили для игроков подарки и бесплатно раздали в Steam премиумный танк Cromwell. Также вместе с ним можно получить и другие подарки.

Wargaming сделала стопроцентную скидку на набор Lightweight Fighter Pack. В него входят сам танк Cromwell, слот в Ангаре, 100%-й экипаж, 700 тыс. кредитов и три демонтажных набора. Забрать подарки можно до 22 мая, затем комплект будет стоить 1359 рублей.

Cromwell — скорострельное орудие, способное разорвать машины противника в клочья, и великолепная скорость. Этот танк практически идентичен стандартному Cromwell, его можно использовать как для агрессивных фланговых прорывов, так и для поддержки союзной техники на средних дистанциях.

Сейчас в World of Tanks доступна временная глава «Царица ночи». Она продлится до 23 мая. Подробности можно узнать в нашем материале.

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