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Скоро выйдут обзоры The Stanley Parable: Ultra Deluxe, Vampire: The Masquerade Swansong и Evil Dead: The Game

Обзоры каких игр ждать на этой неделе?
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Хоть май получился скромным на большие релизы, однако мы продолжаем активно освещать самые важные из них, на наш взгляд. На прошлой неделе мы уделили основное внимание наследнице «Героев» Songs of Conquest, а в ближайшие семь дней расскажем сразу о трёх новинках.

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Ближайшим текстом станет обзор The Stanley Parable: Ultra Deluxe. Мы хотели рассказать об игре пораньше, однако что-то пошло не так и выпуск материала затянулся.

Затем начинаются непонятки: в среду заканчивается эмбарго на Vampire: The Masquerade — Swansong. Это сюжетная RPG, однако мы получили копию лишь вчера вечером, поэтому маловероятно, что успеем пройти игру к окончанию эмбарго. Поэтому либо к этому времени мы поделимся первыми впечатлениями, либо выпустим рецензию попросту позже.

И ещё мы готовим обзор Evil Dead: The Game — кооперативного и соревновательного экшена по мотивам «Зловещих мертвецов» от испанской команды Saber Interactive.

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