Сегодня стартует плей-офф ESL One Stockholm Major 2022! Вот все матчи

16 мая в Стокгольме стартует финальный этап мэйджора ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2. В бой вступит в том числе и Team Spirit, российская пятёрка и чемпион The International 2021. Полное расписание матчей ивента доступно ниже, всё время указано по Москве.

16 мая, понедельник

12:00 — Верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — Team Spirit (Россия);

15:35 — Верхняя сетка. Thunder Awaken (Перу) — BetBoom Team (Россия);

19:05 — Верхняя сетка. OG (Европа) — TSM (Северная Америка);

22:40 — Верхняя сетка. Gaimin Gladiators (Европа) — T1 (Ю-В. Азия).

17 мая, вторник

13:00 — Нижняя сетка. beastcoast (Перу) — Проигравший в матче 1;

16:35 — Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) — Проигравший в матче 2;

20:05 — Нижняя сетка. BOOM (Ю-В. Азия) — Проигравший в матче 3.

18 мая, среда

13:00 — Нижняя сетка. Fnatic (Ю-В. Азия) — Проигравший в матче 4;

16:35 — Верхняя сетка, полуфинал;

20:05 — Верхняя сетка, полуфинал.

20 мая, пятница

13:00 — Нижняя сетка, второй раунд;

16:35 — Нижняя сетка, второй раунд;

20:05 — Нижняя сетка, третий раунд.

21 мая, суббота

13:00 — Нижняя сетка, третий раунд;

16:35 — Верхняя сетка, финал;

20:05 — Нижняя сетка, полуфинал.

22 мая

13:00 — Нижняя сетка, финал;

17:00 — Гранд-финал (до трёх побед).

ESL One Stockholm 2022 проходит в Швеции с 12 по 22 мая. Команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в $ 500 тыс. и 3530 очков DPC, которые нужны для квалификации на The International 2022. За финалом ивента будут наблюдать живые зрители.