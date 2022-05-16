Сегодня стартует плей-офф ESL One Stockholm Major 2022! Вот все матчи
Поделиться
16 мая в Стокгольме стартует финальный этап мэйджора ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2. В бой вступит в том числе и Team Spirit, российская пятёрка и чемпион The International 2021. Полное расписание матчей ивента доступно ниже, всё время указано по Москве.
16 мая, понедельник
- 12:00 — Верхняя сетка. Tundra Esports (Европа) — Team Spirit (Россия);
- 15:35 — Верхняя сетка. Thunder Awaken (Перу) — BetBoom Team (Россия);
- 19:05 — Верхняя сетка. OG (Европа) — TSM (Северная Америка);
- 22:40 — Верхняя сетка. Gaimin Gladiators (Европа) — T1 (Ю-В. Азия).
17 мая, вторник
- 13:00 — Нижняя сетка. beastcoast (Перу) — Проигравший в матче 1;
- 16:35 — Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) — Проигравший в матче 2;
- 20:05 — Нижняя сетка. BOOM (Ю-В. Азия) — Проигравший в матче 3.
18 мая, среда
- 13:00 — Нижняя сетка. Fnatic (Ю-В. Азия) — Проигравший в матче 4;
- 16:35 — Верхняя сетка, полуфинал;
- 20:05 — Верхняя сетка, полуфинал.
20 мая, пятница
- 13:00 — Нижняя сетка, второй раунд;
- 16:35 — Нижняя сетка, второй раунд;
- 20:05 — Нижняя сетка, третий раунд.
21 мая, суббота
- 13:00 — Нижняя сетка, третий раунд;
- 16:35 — Верхняя сетка, финал;
- 20:05 — Нижняя сетка, полуфинал.
22 мая
- 13:00 — Нижняя сетка, финал;
- 17:00 — Гранд-финал (до трёх побед).
ESL One Stockholm 2022 проходит в Швеции с 12 по 22 мая. Команды со всего мира разыгрывают призовой фонд в $ 500 тыс. и 3530 очков DPC, которые нужны для квалификации на The International 2022. За финалом ивента будут наблюдать живые зрители.
Комментарии
- 16 мая 2022
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21
-
10:52
-
10:25
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
-
01:52
- 15 мая 2022
-
21:11
-
21:04
-
19:02
-
18:43
-
18:03
-
17:28
-
16:24
-
15:44
-
15:00
-
14:27
-
13:47
Партнерский контент