В России запустили NashStore — аналог Google Play

Создатели приложения NashStore объявили о его запуске. Скачать российский аналог Google Play можно через официальный сайт только для пользователей Android.

На самом сайте есть подробная инструкция для скачивания. Для установки NashStore необходимо зайти на официальный сайт, установить скачиваемый файл и открыть его. Если у вас есть какие-либо ограничения, то способ их обхода также указан.

Альтернативный, независимый, санкционно-устойчивый магазин приложений для Android.

По словам создателей NashStore, в нём есть более 1000 приложений, включая «Сбермаркет», «2ГИС», «Альфа-Банк», Rutube, «ВКонтакте» и другие. Примечательно, что перед запуском в телеграм-канале появилось сообщение о хакерской DDOS-атаке. Судя по всему, проблемы уже устранили.

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