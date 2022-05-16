Медик из Team Fortress 2 пообещал фанатам спасти игру

Сегодня мы сообщили, что дела у Team Fortress 2 идут не очень хорошо. У шутера всё ещё большая база фанатов, однако Valve будто бы не видит всех очевидных проблем проекта.
Среди них отмечают большое количество ботов и читеров, а во время матчей игроки не стесняются оскорблять друг друга и проявлять нетерпимость. На ситуацию обратил внимание даже актёр озвучки Робин Актин Даунс, озвучивший в тайтле Медика. По его словам, он уже не сотрудничает с Valve, однако всё равно попытается привлечь компанию к этому вопросу.
Сообщество! Я слышу вас! Пожалуйста, поймите — хоть я и работал актёром для игры, я не работаю в Valve. Как говорится, я сделаю всё, что в моих силах, чтобы помочь вам. Я свяжусь со своими знакомыми в Valve на этой неделе и спрошу их об этой ситуации.
В ответ на слова актёра аудитория выразила поддержку и благодарность. Люди считают, что совместными усилиями действительно получится спасти Team Fortress 2.
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