Epic Games помогает украинской студии Frogwares с проблемами
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Украинская студия Frogwares, известная по играм про Шерлока Холмса и лавкрафтовой The Sinking City, получила мегагранд от Epic Games на общую помощь в работе. Из-за спецоперации России на Украине разработчики столкнулись с массой проблем.
Средства Epic Games пойдут на релокацию сотрудников в более безопасные страны или части Украины. Деньги помогут специалистам не переживать за финансовую стабильность.
Если коротко, то мегагранд Epic Games поможет смягчить финансовый удар по компании из-за военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) и позволит нам остаться на ногах. Мы хотим поблагодарить Epic Games за их поддержку в такое тяжёлое время.
Вдобавок студия благодарит и поклонников, которые продолжают поддерживать компанию в столь трудное для неё время. Ранее Frogwares объявила, что Sherlock Holmes: Chapter One не выйдет на Xbox One в обозримом будущем — релиз заморозили до лучших времён.
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