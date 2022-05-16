Netflix показал первые кадры аниме по Cyberpunk 2077

16 мая Netflix на своём канале выпустил трейлер с предстоящими шоу, которые покажут во время Geeked Week — онлайн-мероприятия, на котором рассказывают про будущие проекты.

На самих кадрах можно увидеть название шоу. Оно будет называться Cyberpunk: Edgerunners. Также можно увидеть двух героев на фоне, предположительно, Земли. Ещё есть кадр с персонажем на мотоцикле.

В самом трейлере показали и множество других проектов. Например, сериалы «Очень странные дела», «Академия Амбрелла», «Песочный человек» и многие другие. Про всё это будут рассказывать с 6 по 10 июня во время Geeked Week. Обычно ивент разбивали на дни. Вероятно, так будет и сейчас.

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