Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Netflix показал первые кадры аниме по Cyberpunk 2077

Netflix показал первые кадры аниме по Cyberpunk 2077
Комментарии

16 мая Netflix на своём канале выпустил трейлер с предстоящими шоу, которые покажут во время Geeked Week — онлайн-мероприятия, на котором рассказывают про будущие проекты.

На самих кадрах можно увидеть название шоу. Оно будет называться Cyberpunk: Edgerunners. Также можно увидеть двух героев на фоне, предположительно, Земли. Ещё есть кадр с персонажем на мотоцикле.

В самом трейлере показали и множество других проектов. Например, сериалы «Очень странные дела», «Академия Амбрелла», «Песочный человек» и многие другие. Про всё это будут рассказывать с 6 по 10 июня во время Geeked Week. Обычно ивент разбивали на дни. Вероятно, так будет и сейчас.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022