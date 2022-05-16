Учёные установили, что видеоигры положительно влияют на мозг ребёнка

Научный сайт Science Daily привёл результаты исследования, которые проводили учёные в Швеции. Они хотели выяснить, как видеоигры влияют на интеллект детей. Результат оказался положительным.

Исследования проводили почти с 10 тыс. детей, включая девочек и мальчиков в возрасте от 9 до 10 лет. Учёным удалось выяснить, что дети, проводившие время за играми, улучшили показатели в работе своего интеллекта. Тестировали и детей, смотрящих ТВ. Их показатели остались прежними.

Фото: E-W-E.RU

Результаты нашей работы позволяют говорить о благотворном влиянии видеоигр на развитие интеллектуальных способностей детей. Теперь мы изучим влияние других факторов окружающей среды на развитие мозга в детстве.

Учёные пришли к выводу, что видеоигры положительно влияют на умственные навыки детей. Обычно говорят обратное, но это, как известно, не более чем выдумка. Даже учёные это доказали.

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