Для S.T.A.L.K.E.R. сделали большой мод с сюжетом. На него уйдёт 20 часов

Моддер под ником Policai выпустил на основе «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти» масштабный мод Dead City Special Release. Оригинальная игра для него не нужна, а на прохождение уйдёт около 20 часов.
Игроку предстоит взять на себя роль подполковника Дегтярёва, который попал в зону для выполнения задания. Мод расчитан на изучение мира, но и линейные сюжетные квесты в нём есть в начале прохождения. После них герой может изучать локации в любом порядке, включая совершенно новые.
В мире Dead City Special Release можно наткнуться на различные аномалии, артефакты и мутантов. Судя по описанию, часто проиcходят выбросы, поэтому нужно всегда держать при себе антибиотики. Автор сохранил баланс «Зова Припяти», но увеличил частоту появлений артефактов, стоимость аптечек, а снайперы видят героя со 100 метров.
S.T.A.L.K.E.R. Dead City Special Release анонсировали ещё в 2011 году, но команда разработчиков разошлась. В 2018-м маппер проекта всё-таки выпустил тестовую версию и постепенно довёл её до завершения. Скачать мод можно бесплатно.
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