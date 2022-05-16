Правительство не поможет кинотеатрам выжить

В середине апреля стало известно, что российский кинотеатры запросили у государства поддержку в размере 6,5 млрд рублей. 16 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило об отказе правительства в поддержке.

По данным издания, отрицательный ответ кинотеатрам предоставило Министерство финансов России, поскольку необходимо дополнительные обоснование с указанием источников предлагаемых решений.

В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций.

Также кинотеатры предлагали освободить от уплаты налогов на НДС деятельность, которая сопутствует деятельность кинотеатров. К ним, например, относятся рекламные услуги и общепит. Как сложится судьба российских кинотеатров летом этого года, неизвестно.

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