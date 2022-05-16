Правительство не поможет кинотеатрам выжить

В середине апреля стало известно, что российский кинотеатры запросили у государства поддержку в размере 6,5 млрд рублей. 16 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило об отказе правительства в поддержке.
По данным издания, отрицательный ответ кинотеатрам предоставило Министерство финансов России, поскольку необходимо дополнительные обоснование с указанием источников предлагаемых решений.
В 2022 году высвобождаемые ресурсы федерального бюджета подлежат перераспределению на первоочередные задачи в целях обеспечения развития российской экономики в рамках санкций.
Также кинотеатры предлагали освободить от уплаты налогов на НДС деятельность, которая сопутствует деятельность кинотеатров. К ним, например, относятся рекламные услуги и общепит. Как сложится судьба российских кинотеатров летом этого года, неизвестно.
Ранее появлялась информация, что летом в Россию могут вернуться Warner Bros. и Universal Pictures. Официально об этом пока не говорили.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 16 мая 2022
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
17:50
-
17:21
-
16:41
-
16:38
-
16:15
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48
-
13:44
-
13:38
-
13:19
-
13:00
-
12:40
-
12:23
-
11:53
-
11:21
-
10:52
-
10:25
-
09:51
-
09:23
-
08:55
-
08:24
-
01:52