Fall Guys нельзя будет скачать в Steam с 21 июня

Создатели Fall Guys сделают игру бесплатной на всех платформах уже 21 июня. С этого же дня королевскую битву ПК больше нельзя будет скачать в Steam — она переедет в магазин Epic Games.
Скачавшие Fall Guys в Steam продолжат получать обновления, но новые игроки не смогут получить игру в сервисе Valve. На ПК королевская битва станет эксклюзивом Epic Games, которая владеет франшизой.
Также с 21 июня Fall Guys наконец-то появится на консолях Xbox и Nintendo Switch. Функции вроде кроссплея, когда пользователи разных платформ могут играть вместе, будут доступны через Epic Games, для чего потребуется аккаунт сервиса.
Когда Fall Guys станет бесплатной, в ней появится новый сезонный пропуск и валюта Show-Bucks. Также появится бесплатный набор Legacy, который получат нынешние игроки.
Fall Guys вышла в 2020 году на ПК и PS4, а популярность получила благодаря появления в PS Plus. Весной 2021-го владельцев королевской битвы купила Epic Games.
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