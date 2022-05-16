Авторы Genshin Impact представили Сиканоина Хэйдзо — нового анемо-героя

Создатели Genshin Impact показали нового персонажа, за которого дадут сыграть в будущем патче. Им стал анемо-герой Сиканоин Хэйдзо, детектив комиссии Тэнрё.
В комиссии Хэйдзо признан лучшим детективом за нестандартный подход к расследованиям. Согласно описанию, герой обладает хорошей интуицией, логикой и богатым воображением. Оружие и способности персонажа авторы пока не раскрыли, как и дату выхода.
Ранее разработчики представили Куки Синобу и Е Лань. Они должны появиться в патче 2.7, который перенесли на неопределённый срок из-за вспышки коронавируса. Скорее всего, Сиканоин Хэйдзо появится в обновлении 2.8.
Genshin Impact доступна бесплатно на ПК, iOS, Android и консолях PlayStation. Недавно авторы анонсировали ролевой экшен Zenless Zone Zero, события которого развернутся в городе Новый Эриду, пережившем некий катаклизм.
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