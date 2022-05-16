Слили сюжет и новый кадр Abandoned, но создатель игры отверг их

В Сети появили обсуждения утёкшей информации о загадочном хорроре Abandoned. На Reddit опубликовали скриншот и часть сюжета игры, но глава Blue Box Game Studios Хасан Кахраман отверг их.
На скриншоте видно кирпичную стену, которую герой осветил фонариком. Также опубликовали страницу сценария, из которого стало известно о неком биологическом оружии. Его якобы загрузили в искусственный интеллект, мощность которого растёт из-за возрастающего количества пользователей компьютеров.
На утечку отреагировал один из основателей XboxEra Ник Бейкер. Он сообщил, что не может подтвердить её подлинность, после чего в комментариях отозвался глава Blue Box Game Studios Хасан Кахраман. По его словам, кадр стены и подробности сюжета не имеют ничего общего с Abandoned.
Создатели Abandoned анонсировали игру весной 2021 года и хотели выпустить демоверсию, но вместо этого показали небольшой тизер. Фанаты связывают проект с Хидео Кодзимой и серией Silent Hill, но Кахраман отвергает эти слухи.
Недавно глава Blue Box Game Studios сообщил, что по Abandoned выпустят платный пролог на 1-2 часа. Доход с него поможет студии продолжить разработку. Релиз планирует на PS5 и ПК.
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