GTA The Definitive Edition задержат для смартфонов до 2023 года

Rockstar Games может задержать релиз скандальной GTA The Definitive Edition для мобильный устройств до 2023 года. Информации об этом появилась в свежем отчёте Take-Two за прошедший финансовый год.
В дате релиза GTA The Definitive Edition для iOS и Android теперь указан 2023 финансовый год. Это означает, что выход ремастеров классической трилогии может не состояться в 2022-м.
GTA The Definitive Edition вышла в ноябре прошлого года и была раскритикована фанатами. В сборнике было множество багов, плохая производительность, неправильные названия и текстуры, а также сомнительный визуальный стиль.
Разработчики постепенно испраляют сборник ремастеров, а Take-Two сообщила об успехе периздания. GTA The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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