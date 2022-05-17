«Темнее, страшнее и взрослее» — что критики пишут про четвёртый сезон «Очень странных дел»

Четвёртый сезон «Очень странных дел» уже на носу, и на днях некоторые критики получили доступ к первым эпизодам. Пока что журналистам разрешили поделиться впечатлениями только о премьерной серии.

По словам критика Стивена Вайнтрауба, она длится аж 75 минут. При этом авторы совершенно не торопятся и потихоньку развивают персонажей — вместо того чтобы спешить.

Первый эпизод Stranger Things 4 — 👍. Это пролог длительностью 75 минут, и мне он очень понравился. Вместо того чтобы спешить, братья Даффер не торопятся и потихоньку развивают персонажей. Такого я не ожидал, но мне очень понравилось.

Журналистка Тесса Смит заявила, что четвёртый сезон стоил ожиданий в три года. По её словам, премьерный эпизод темнее, страшнее и взрослее любого эпизода из первых сезонов.

Посмотрела первый эпизод четвёртого сезона «Очень странных дел» и могу подтвердить, что он стоит всех ожиданий! Первая серия выводит сериал на совершенно новый уровень. Он темнее, страшнее и взрослее — прямо с самого начала. Ужас и острые ощущения во всей красе!

Премьера четвёртого сезона «Очень странных дел» состоится 27 мая — тогда выйдет лишь первая часть. Вторую часть можно будет посмотреть уже 1 июля.

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