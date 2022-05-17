СМИ: Netflix работает над шестым сезоном сериала «Чёрное зеркало»

По данным источников Variety, онлайн-кинотеатр Netflix приступил к созданию шестого сезона сериала «Чёрное зеркало». Создатели планируют сделать шоу ещё более кинематографичным, а хронометраж эпизодов приблизится к полноценному кино.
Детали и актёрский состав, а также дата выхода пока не уточняются. Судя по всему, работа над шестым сезоном началась совсем недавно.
«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие отношения. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь сатира на образ жизни современного общества.
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