Илон Маск может купить «Твиттер» дешевле $ 44 млрд из-за фейковых аккаунтов

13 мая Илон Маск сообщил, что поставил сделку по приобретению «Твиттера» на паузу. По словам миллиардера, он принял такое решение в ожидании расследования, которое подтвердит, что в социальной сети находится менее 5% аккаунтов со спамом или фейков.
На частной конференции в Майами предприниматель заявил, что число фейковых спам-аккаунтов в «Твиттере» составляет как минимум 20% от всех пользователей. По его словам, руководство соцсети говорит о невозможности точного подсчёта таких профилей. При этом в «Твиттере» ранее отмечали, что число подобных аккаунтов не превышает 5% от общей аудитории сервиса.
Таким образом, не исключено, что сделка может быть переоценена в меньшую сторону и Маск купит соцсеть не за $ 44 млрд, а дешевле. В данный момент миллиардер ждёт расследования, которое подтвердит или опровергнет те самые 5% фейковых аккаунтов.
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