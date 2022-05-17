Take Two: поддержка Red Dead Online заключается в работе серверов

Фанаты Red Dead Online уже многие месяцы просят Rockstar продолжить поддержку проекта. В последний раз игра получала новый контент аж в июле 2021 года — с тех пор авторы хранят молчание, лишь изредка устраивая акции с двойным опытом. В рамках финансового отчёта глава Take-Two Штраус Зельник заявил, что прекрасно понимает недовольство игроков. Он заявил, что Rockstar в своё время расскажет о поддержке проекта, намекнув на то, что Red Dead Online никто не собирается забрасывать.
Уже после отчёта представители Take-Two обратились к изданию IGN и заявили, что глава компании имел ввиду поддержку серверов Red Dead Online. А что касается нового контента, то тут всё зависит исключительно от самой Rockstar. Судя по всему, организация не станет давить на разработчиков с выпуском нового контента — ранее Зельник сообщал, что у студии сейчас «много работы».
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