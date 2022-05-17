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Это всё обман, а игры вообще нет: что нашли в сливах по Abandoned

Это всё обман, а игры вообще нет: что нашли в сливах по Abandoned
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Соскучились по скандалам про Abandoned? Похоже, это уже финальный. В сеть слили различные концепты и детали мистического хоррора. Сначала их раскрыл пользователь Vigin Gaming News, но потом всё удалил, однако многие успели сохранить посты.

Мы тезисно рассказываем о главном из утечки:

  • Никакой игры не существует: разработчики всё это время планировали за 3-6 месяцев состряпать платную демоверсию и собрать денег у различных инвесторов.
  • Вполне ожидаемо все связи с Silent Hill и P.T. были намеренными, чтобы привлечь больше внимания игроков и СМИ.
  • Платную демоверсию постоянно переделывают, поскольку меняется практически всё: концепция, видение, сценарий, сюжет.
Кадр из слива

Кадр из слива

Вот что про ситуацию думает известный энтузиаст Ланс Макдоналд — он, например, сделал любительский патч для Bloodborne на PS4 Pro.

Мне без разницы, как на этот раз отреагирует разработчик. Я уже многократно указывал, что игра точно не в разработке, а её создатель — неуправляемый лжец.

Abandoned обещали выпустить в конце 2021 года на PS5, однако разработчики быстро пропали с радаров после выхода абсолютно пустого интерактивного приложения в августе 2021-го.

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