Это всё обман, а игры вообще нет: что нашли в сливах по Abandoned

Соскучились по скандалам про Abandoned? Похоже, это уже финальный. В сеть слили различные концепты и детали мистического хоррора. Сначала их раскрыл пользователь Vigin Gaming News, но потом всё удалил, однако многие успели сохранить посты.

Мы тезисно рассказываем о главном из утечки:

Никакой игры не существует : разработчики всё это время планировали за 3-6 месяцев состряпать платную демоверсию и собрать денег у различных инвесторов.

: разработчики всё это время планировали за 3-6 месяцев состряпать платную демоверсию и собрать денег у различных инвесторов. Вполне ожидаемо все связи с Silent Hill и P.T. были намеренными, чтобы привлечь больше внимания игроков и СМИ.

Платную демоверсию постоянно переделывают, поскольку меняется практически всё: концепция, видение, сценарий, сюжет.

Кадр из слива

Вот что про ситуацию думает известный энтузиаст Ланс Макдоналд — он, например, сделал любительский патч для Bloodborne на PS4 Pro.

Мне без разницы, как на этот раз отреагирует разработчик. Я уже многократно указывал, что игра точно не в разработке, а её создатель — неуправляемый лжец.

Abandoned обещали выпустить в конце 2021 года на PS5, однако разработчики быстро пропали с радаров после выхода абсолютно пустого интерактивного приложения в августе 2021-го.