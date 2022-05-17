Сейчас в Titanfall 2 играют в пять раз больше людей, чем в Battlefield 2042

С 12 мая игроки Steam активно возвращаются в Titanfall 2 — скорее всего, кто-то в сообществе запустил масштабный флешмоб и фанаты решили воспользоваться возможностью вновь сыграть в любимый шутер.

За прошедшие пять дней пиковый онлайн обновлялся многократно, а лучший результат на текущий момент зафиксировался вчера — 9916 одновременных игроков. В марте-апреле средний онлайн с трудом превышал тысячу человек.

Titanfall 2 вышла в октябре 2016 года, почти шесть лет назад.

А вот другой шутер EA не может похвастаться даже такими результатами: онлайн Battlefield 2042 всё ещё стабильно низкий — сейчас он уже опустился до значений ниже двух тысяч человек. Игре лишь полгода.

В итоге получается, что сейчас в Titanfall 2 играет в пять раз больше игроков, чем в Battlefield 2042.

Ситуация получилась очень ироничной, учитывая, что на старте продаж Titanfall 2 буквально смела выходившая рядом Battlefield 1 — у неё сейчас, кстати, ежедневный онлайн в районе 8–9 тысяч человек, что сравнимо с текущими результатами Titanfall 2.

Но самой популярной Battlefield остаётся пятая — стабильно 13–19 тысяч в пиковом онлайне. Это в 10–15 раз больше, чем у Battlefield 2042.