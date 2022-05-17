Сейчас в Titanfall 2 играют в пять раз больше людей, чем в Battlefield 2042

С 12 мая игроки Steam активно возвращаются в Titanfall 2 — скорее всего, кто-то в сообществе запустил масштабный флешмоб и фанаты решили воспользоваться возможностью вновь сыграть в любимый шутер.
За прошедшие пять дней пиковый онлайн обновлялся многократно, а лучший результат на текущий момент зафиксировался вчера — 9916 одновременных игроков. В марте-апреле средний онлайн с трудом превышал тысячу человек.
Titanfall 2 вышла в октябре 2016 года, почти шесть лет назад.
А вот другой шутер EA не может похвастаться даже такими результатами: онлайн Battlefield 2042 всё ещё стабильно низкий — сейчас он уже опустился до значений ниже двух тысяч человек. Игре лишь полгода.
Ситуация получилась очень ироничной, учитывая, что на старте продаж Titanfall 2 буквально смела выходившая рядом Battlefield 1 — у неё сейчас, кстати, ежедневный онлайн в районе 8–9 тысяч человек, что сравнимо с текущими результатами Titanfall 2.
Но самой популярной Battlefield остаётся пятая — стабильно 13–19 тысяч в пиковом онлайне. Это в 10–15 раз больше, чем у Battlefield 2042.
- 17 мая 2022
-
11:23
-
11:08
-
10:56
-
10:52
-
10:24
-
09:54
-
09:25
-
08:53
-
08:24
-
00:17
- 16 мая 2022
-
23:32
-
22:51
-
21:58
-
21:14
-
20:37
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14
-
18:50
-
18:30
-
17:50
-
17:21
-
16:41
-
16:38
-
16:15
-
15:44
-
15:22
-
15:19
-
14:53
-
14:51
-
14:32
-
14:25
-
14:25
-
13:48