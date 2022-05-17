На Unreal Engine 5 создают игру про белку с автоматом

В индустрии есть множество странных игр, однако каждая из них имеет право быть, поскольку её созданием занимались люди. Разработчик Dan DeEntremont показал и свою небольшую работу.

Главным героем в его инди-игре выступает белка. Она неплохо анимирована — может перемещаться по пространству и даже брать в руки оружие. В отрывке можно увидеть, как белка, вооружившись пистолетом-пулемётом, взмывает на нём в воздух. Судя по всему, автор неплохо поработал над физикой. Весь свой проект он создал на движке Unreal Engine 5.

Каких-либо других деталей о проекте Dan DeEntremont не раскрыл. Неизвестно, выйдет ли игра когда-нибудь вообще или так и останется на компьютере разработчика.

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