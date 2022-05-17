Власти России не планируют закрывать YouTube

В последнее время в сети ходит множество слухов, что в России планируют закрыть YouTube. Несмотря на это, представители власти не раз говорили, что этого не будет.
17 мая министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что в России не хотят закрывать доступ к сервису. Пока что это не планируется.
Мы не планируем закрытие YouTube. Приоритет наш — современные цифровые сервисы, которые должны быть доступны каждому гражданину. Мы внимательно наблюдаем за ситуацией. И задача — чтобы был наш конкурентоспособный аналог.
Также сегодня появилась информация от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что в России могут разблокировать «Инстаграм»* и «Фейсбук»*.
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* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны. Социальные сети «Фейсбук» и «Инстаграм» запрещены в России.
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