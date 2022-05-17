Увольнения, деньги, отказы. Как Wargaming закрывает офис в Минске

4 апреля компания Wargaming сообщила, что покинет Россию и Беларусь. Весь свой бизнес в этих двух странах компания передала российской фирме Lesta Studio. При этом руководство компании заверило, что предложит уволенным сотрудникам компенсацию.

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Белорусский портал devby пообщался с работниками минского подразделения Wargaming. Слова сотрудников разнятся и, судя по всему, очень зависят от должности и значимости того или иного работника для компании. Выбрали главное из материала.

Некоторые из сотрудников Wargaming заявили, что руководство пока не предлагало им обещанную компенсацию. По словам одного из сотрудников, юридически «Гейм Стрим» не будет ликвидировано, поэтому разработчикам предлагают уволиться по собственному желанию. Несмотря на заявления компании, переезд коснулся лишь 30% сотрудников от всей команды, так что многие вынуждены соглашаться с предложением о добровольном уходе.

Некоторым работникам предлагают уменьшенную денежную компенсацию в обмен на какую-либо помощь. Например, одному сотруднику предложили три зарплаты вместо пяти — за это ему бы помогли с составлением резюме для будущего места работы, а также временно сохранили бы доступ к обучающим материалам компании.

Один из сотрудников также пожаловался на то, что ему аннулировали медицинскую страховку и абонемент в спортзал. При этом руководство планирует уладить все нюансы уже до 31 мая, хотя изначально планировали растянуть весь процесс на несколько месяцев. После этого дорабатывать в компании останется лишь администрация.

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