Авторы Songs of Conquest спросили игроков, как можно сделать стратегию лучше

Разработчики наследницы «Героев» Songs of Conquest из студии Lavapotion сообщили, что уже работают над обновлённым разделом самых часто задаваемых вопросов. Также студия решила узнать, какие функции аудитория хотела бы видеть в проекте.

На специальном сайте можно добавить свою идею по поводу того, чего не хватает в Songs of Conquest. Пока что лидируют фишки вроде одновременных ходов в мультиплеере, большего количества фракций и нейтральных монстров. Судя по всему, авторы рассмотрят позиции, за которые отдадут больше всего голосов.

Songs of Conquest — наследница культовой Heroes of Might & Magic. Игра получила преимущественно положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров.

