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Авторы Songs of Conquest спросили игроков, как можно сделать стратегию лучше

Авторы Songs of Conquest спросили игроков, как можно сделать стратегию лучше
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Разработчики наследницы «Героев» Songs of Conquest из студии Lavapotion сообщили, что уже работают над обновлённым разделом самых часто задаваемых вопросов. Также студия решила узнать, какие функции аудитория хотела бы видеть в проекте.

На специальном сайте можно добавить свою идею по поводу того, чего не хватает в Songs of Conquest. Пока что лидируют фишки вроде одновременных ходов в мультиплеере, большего количества фракций и нейтральных монстров. Судя по всему, авторы рассмотрят позиции, за которые отдадут больше всего голосов.

Songs of Conquest — наследница культовой Heroes of Might & Magic. Игра получила преимущественно положительные отзывы как от критиков, так и от геймеров.

Фанаты «Героев», ликуем! Вышла Songs of Conquest — настоящий наследник великой серии Фанаты «Героев», ликуем! Вышла Songs of Conquest — настоящий наследник великой серии

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