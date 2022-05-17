Появились новые постеры с героями фильма «Мир Юрского периода: Господство»

«Мир Юрского периода: Господство» выйдет уже в июне, поэтому Universal Pictures продолжает вести рекламную кампанию картины. В этот раз появились новые постеры с основными персонажами ленты.

На постерах можно увидеть Криса Прэтта, Сэма Нила, Лору Дёрн, Джеффа Голдблюма и Брайс Даллас Ховард. Этим актёрам как раз достались ключевые роли в фильме.

Сюжет «Господства» завершит историю всей трилогии, однако франшиза на этом не закончится. Продюсер картины рассказывал, что у Universal Pictures есть планы на будущие ленты. Премьера «Мира Юрского периода: Господство» состоится 9 июня, но в России фильм вряд ли выйдет.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!