Появились новые постеры с героями фильма «Мир Юрского периода: Господство»
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«Мир Юрского периода: Господство» выйдет уже в июне, поэтому Universal Pictures продолжает вести рекламную кампанию картины. В этот раз появились новые постеры с основными персонажами ленты.
На постерах можно увидеть Криса Прэтта, Сэма Нила, Лору Дёрн, Джеффа Голдблюма и Брайс Даллас Ховард. Этим актёрам как раз достались ключевые роли в фильме.
Сюжет «Господства» завершит историю всей трилогии, однако франшиза на этом не закончится. Продюсер картины рассказывал, что у Universal Pictures есть планы на будущие ленты. Премьера «Мира Юрского периода: Господство» состоится 9 июня, но в России фильм вряд ли выйдет.
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