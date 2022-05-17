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Общий тираж Final Fantasy 15 составил 10 млн копий за пять лет

Общий тираж Final Fantasy 15 составил 10 млн копий за пять лет
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Final Fantasy 15 купили более 10 млн раз с момента релиза в 2016 году, о чём сообщили авторы игры в соцсетях. При этом в первый день после выхода тираж составил 5 млн копий, благодаря чему RPG сразу же окупилась.

Самой прибыльной частью серии остаётся онлайновая Final Fantasy 14, в которой зарегистрировалось более 24 млн игроков. Ремейку Final Fantasy 7 потребовалось четыре месяца, чтобы достигнуть отметки в 5 млн проданных копий.

Недавно Square Enix продал западные студии с правами на Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain и Thief компании Embracer Group. Для сравнения, Tomb Raider 2013 года разошлась тиражом в 14,5 млн копий. Японский издатель избавился от серий, чтобы вложиться в блокчейн, NFT и облачные технологии.

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Недавно создатели Final Fantasy 16 сообщили, что разработка игры почти завершена и готов новый трейлер. Square Enix рассчитывает на успех новой части, дату релиза которой могут раскрыть на 35-летии серии. RPG выйдет только на PS5.

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