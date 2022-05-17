Фанат переносит культовую Need For Speed 3: Hot Pursuit на движок Unreal Engine 5

Программист Давид Керекес показал, как бы выглядела культовая Need For Speed 3: Hot Pursuit на движке Unreal Engine 5. В отличие от многих других энтузиастов, автор перенёс в том числе 3D-модели и оригинальные текстуры из игры 1998 года.
Результат вышел очень занятный. Благодаря встроенному в движок освещению проект смотрится очень современно. Однако если приглядеться, то видны довольно неряшливая моделька автомобиля и смазанные текстуры объектов. В итоге впечатления смешанные: вроде красиво, но могло бы быть ещё лучше.
В комментариях пользователи отметили, что для современной картинки достаточно реалистичного освещения — и с этим утверждением теперь трудно не согласиться. Сам Керекес заявил, что планирует выпустить проект в общий доступ, однако в данный момент готовы всего лишь две локации и несколько машин из оригинала. Так что фанатам придётся подождать ещё какое-то время.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 мая 2022
-
16:09
-
15:52
-
15:44
-
15:28
-
15:11
-
14:59
-
14:53
-
14:38
-
14:20
-
13:53
-
13:43
-
13:02
-
12:58
-
12:40
-
12:11
-
11:55
-
11:23
-
11:08
-
10:56
-
10:52
-
10:24
-
09:54
-
09:25
-
08:53
-
08:24
-
00:17
- 16 мая 2022
-
23:32
-
22:51
-
21:58
-
21:14
-
20:37
-
20:04
-
20:02
-
19:39
-
19:14