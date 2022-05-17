Фанат переносит культовую Need For Speed 3: Hot Pursuit на движок Unreal Engine 5

Программист Давид Керекес показал, как бы выглядела культовая Need For Speed 3: Hot Pursuit на движке Unreal Engine 5. В отличие от многих других энтузиастов, автор перенёс в том числе 3D-модели и оригинальные текстуры из игры 1998 года.

Результат вышел очень занятный. Благодаря встроенному в движок освещению проект смотрится очень современно. Однако если приглядеться, то видны довольно неряшливая моделька автомобиля и смазанные текстуры объектов. В итоге впечатления смешанные: вроде красиво, но могло бы быть ещё лучше.

В комментариях пользователи отметили, что для современной картинки достаточно реалистичного освещения — и с этим утверждением теперь трудно не согласиться. Сам Керекес заявил, что планирует выпустить проект в общий доступ, однако в данный момент готовы всего лишь две локации и несколько машин из оригинала. Так что фанатам придётся подождать ещё какое-то время.

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