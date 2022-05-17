Режиссёр «Человека-паука» снимет новые «Звёздные войны» в духе «Очень странных дел»
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Lucasfilm в свежем номере журнала Vanity Fair объявила, что Джон Уоттс, режиссёр фильмов про Человека-паука с Томом Холландом, снимет сериал по «Звёздным войнам».
Его события развернутся после финала шестого эпизода саги, «Возвращения джедая», то есть как раз в момент событий «Мандалорца», «Асоки» и «Книги Бобы Фетта». При этом фанатов ждёт что-то в духе «Инопланетянина» или «Очень странных дел» с группой детей в главной роли. Со сценарием поможет Кристофер Форд.
Рабочее название — Grammar Rodeo. Это отсылка к эпизоду «Симпсонов», где Барт с одноклассниками украл машину и гонял на ней неделю. В качестве алиби он использовал выдуманную учебную поездку.
Когда ждать выхода сериала и о чём он в действительности будет, пока остаётся только гадать.
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