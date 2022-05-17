Видео: как может выглядеть сиквел Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5

Энтузиаст под ником Enfant Terrible решил не ждать анонса продолжения Cyberpunk 2077 и показал свой взгляд на сиквел на движке Unreal Engine 5.
В ролике автор продемонстрировал похожие на трейлер эпизоды и возможный геймплей от первого лица. Кроме детализированных помещений, Enfant Terrible показал улицы Найт-Сити с транспортом будущего и красивым освещением, а также проработанные модели персонажей.
При создании видео автор использовал инструменты Unreal Engine 5 и MetaHuman Creator от Epic Games. Кроме этого, в ролике есть ассеты нескольких художников, среди которых Artem Artificial из России.
Недавно CD Projekt объявила о партнёрстве с Epic Games, в рамках которого польская студия будет использовать движок Unreal Engine 5. На нём уже создают будущего «Ведьмака», но о сиквеле Cyberpunk 2077 пока ничего не известно.
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