Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Видео: как может выглядеть сиквел Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5

Видео: как может выглядеть сиквел Cyberpunk 2077 на Unreal Engine 5
Комментарии

Энтузиаст под ником Enfant Terrible решил не ждать анонса продолжения Cyberpunk 2077 и показал свой взгляд на сиквел на движке Unreal Engine 5.

В ролике автор продемонстрировал похожие на трейлер эпизоды и возможный геймплей от первого лица. Кроме детализированных помещений, Enfant Terrible показал улицы Найт-Сити с транспортом будущего и красивым освещением, а также проработанные модели персонажей.

При создании видео автор использовал инструменты Unreal Engine 5 и MetaHuman Creator от Epic Games. Кроме этого, в ролике есть ассеты нескольких художников, среди которых Artem Artificial из России.

Недавно CD Projekt объявила о партнёрстве с Epic Games, в рамках которого польская студия будет использовать движок Unreal Engine 5. На нём уже создают будущего «Ведьмака», но о сиквеле Cyberpunk 2077 пока ничего не известно.

Новость по теме
Авторы нового «Ведьмака» рассказали, почему выбрали Unreal Engine 5

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022