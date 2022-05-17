Слитые кадры Abandoned оказались шуткой

У известного моддера Лэнса Макдональда появилась новая информация о хорроре Abandoned, создателя которого он ранее назвал мошенником. Согласно сообщению блогера, утёкшие кадры реальны, но они не использовались в игре.

Макдональд сообщил, что с ним связался создатель Abandoned Хасан Кахраман, который попросил опубликовать его заявление. Из него следует, что утечка реальна и просочилась из частной беседы с фанатами в Discord, но показанное в кадрах не используется в игре. Они предназначались для шуток и в качестве некоторых набросков, из-за чего на изображении и появилось название Silent Hill 5.

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Подобными материалами автор планировал делиться с некоторыми друзьями и фанатами. Утечка без контекста расстроила Кахрамана, поэтому он решил связаться с Макдональдом и прояснить ситуацию.

Ранее Кахраман сообщил, что слитая информации не имеет ничего общего с Abandoned, что частично подтверждается в заявлении Макдональда. Некоторые после утечки предположили, что хоррора вовсе не существует.

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