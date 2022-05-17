Звезда «Бегущего по лезвию» сыграет главную роль в фильме по «Каскадёрам»

Актёр Райан Гослинг, известный по «Ла-Ла Ленду» и «Бегущему по лезвию 2049», сыграет главную роль в фильме по сериалу «Каскадёры».

Об этом рассказало издание Variety со ссылкой на СМИ из Австралии, где полнометражный фильм по «Каскадёрам» получит финансирование в размере около $ 30 млн. Сообщается, что съёмки ленты принесут экономике страны более $ 170 млн.

Сериал рассказывает о каскадёре, который подрабатывает в свободное время охотником за головами и частным детективом. Для поимки преступников герой применяет профессиональные трюки. Шоу показывали с 1981 по 1986 год, а главную роль исполнил Ли Мэйджорс, наиболее известный по «Человеку на шесть миллионов долларов».

Информация о фильме по «Каскадёрам» появилась ещё в 2013 году. Сообщалось, что главную роль должен был получить Дуэйн Джонсон. На пост режиссёра ставили МакДжи, который снял «Терминатора: Да придёт спаситель».

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