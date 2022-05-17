Анонсирована The Valiant — эпическая стратегия про рыцарей

17 мая THQ Nordic и Kite Games анонсировали стратегический экшен The Valiant. Авторы хотят подарить игрокам новые впечатления за счёт тактических битв с небольшим количеством участников.

Разработчики обещают увлекательное путешествие с уникальными испытаниями. Большую роль должны сыграть принятые игроком решения. В распоряжении пользователей будут три героя. У каждого из них будут собственные ветки навыков для построения индивидуального стиля игры.

В анонсирующем трейлере показали красивые кадры с различными персонажами. Ближе к концу можно увидеть эпическую битву.

Ещё в The Valiant будет два режима игры: совместный и соревновательный. Сюжетная кампания ориентирована на одиночное прохождение, однако в различных режимах можно будет объединиться с другими геймерами.

Релиз The Valiant состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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