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Российский сайт Sony Pictures перестал работать

Российский сайт Sony Pictures перестал работать
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17 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что российский сайт Sony Pictures перестал работать. Судя по всему, кинокомпания пока не намерена возвращаться в страну.

Если зайти на сайт, то там можно увидеть название компании. Если на него нажать, то вас перебросит на международный сайт Sony Pictures — он работает без каких-либо проблем.

Также «Бюллетень кинопрокатчика» отметило, что последняя запись в сообществе «ВКонтакте» была опубликована 30 марта. Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России ещё в начале марта 2022 года. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.

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