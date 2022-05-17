Российский сайт Sony Pictures перестал работать
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17 мая издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что российский сайт Sony Pictures перестал работать. Судя по всему, кинокомпания пока не намерена возвращаться в страну.
Если зайти на сайт, то там можно увидеть название компании. Если на него нажать, то вас перебросит на международный сайт Sony Pictures — он работает без каких-либо проблем.
Также «Бюллетень кинопрокатчика» отметило, что последняя запись в сообществе «ВКонтакте» была опубликована 30 марта. Sony Pictures объявила о приостановке деятельности в России ещё в начале марта 2022 года. Это связано с напряжённой ситуацией на Украине.
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