Создатели Dying Light делают фэнтези-RPG с разработчиками «Ведьмака» и Cyberpunk 2077

Techland создаёт ролевой экшен в фэнтезийной вселенной, о чём компания сообщила в пресс-релизе. В нём отмечается, что в команду разработки входят бывшие сотрудники CD Projekt, которые отвечают за сюжет и открытый мир.

По словам генерального директора Techland Павла Марчевки, компания стремится представить серию, которая даст совершенно новый опыт. Игра сильно отличается от Dying Light и Dead Island, но в ней будет большой открытый мир.

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Вместе с этим компания продолжит развивать Dying Light 2 в течение пяти лет, как и обещала фанатам. Экшен получит столько же дополнений, сколько вышло для первой части, а может, и больше, сообщил Марчевка.

В пресс-релизе Techland также указала состав команды, которая трудится над новой игрой. В него попали бывшие сотрудники CD Projekt RED, среди которых оказались сценаристы Каролина Стахира и Аркадиуш Боровик, а также директор по открытому миру Бартош Очман. Они работали над серией «Ведьмак» и Cyberpunk 2077.

Также над новой фэнтези-игрой работают бывшие сотрудники Ubisoft, Arkane, Guerrilla Games и People Can Fly. Каких-либо подробностей о новой RPG компания Techland пока не раскрыла.

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