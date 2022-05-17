Авторы Mutant Year Zero анонсировали новую тактическую игру — Miasma Chronicles

17 мая была анонсирована Miasma Chronicles. За разработку игры отвечают авторы тактического ролевого тайтла Mutant Year Zero: Road to Eden из студии The Bearded Ladies.
Miasma Chronicles тоже будет тактической ролевой игрой, в которой предстоит взять на себя роль парня по имени Элвис. У него есть нянька-робот, который стал старшим братом, а ещё загадочная перчатка для управления «Миазмой» — мистической силой, уничтожившей Америку.
Из особенностей: красивое и многогранное окружение, интересные персонажи, возможность улучшать оружие и навыки, которые дадут преимущество в битве. Ещё авторы обещают рассказать захватывающую историю о спасении человечества.
Скриншоты Miasma Chronicles
Проект выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 17 мая 2022
-
18:55
-
18:23
-
17:43
-
17:32
-
17:09
-
16:38
-
16:26
-
16:09
-
15:52
-
15:44
-
15:28
-
15:11
-
14:59
-
14:53
-
14:38
-
14:20
-
13:53
-
13:43
-
13:02
-
12:58
-
12:40
-
12:11
-
11:55
-
11:23
-
11:08
-
10:56
-
10:52
-
10:24
-
09:54
-
09:25
-
08:53
-
08:24
-
00:17
- 16 мая 2022
-
23:32
-
22:51