Авторы Mutant Year Zero анонсировали новую тактическую игру — Miasma Chronicles

17 мая была анонсирована Miasma Chronicles. За разработку игры отвечают авторы тактического ролевого тайтла Mutant Year Zero: Road to Eden из студии The Bearded Ladies.

Miasma Chronicles тоже будет тактической ролевой игрой, в которой предстоит взять на себя роль парня по имени Элвис. У него есть нянька-робот, который стал старшим братом, а ещё загадочная перчатка для управления «Миазмой» — мистической силой, уничтожившей Америку.

Из особенностей: красивое и многогранное окружение, интересные персонажи, возможность улучшать оружие и навыки, которые дадут преимущество в битве. Ещё авторы обещают рассказать захватывающую историю о спасении человечества.

Скриншоты Miasma Chronicles

Проект выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

