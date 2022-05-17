Общий кошелёк Fortnite теперь доступен и на PlayStation

Создатели Fortnite выпустили новое обновление, которое добавило общий кошелёк для пользователей PlayStation. Теперь купленные В-баксы на консолях Sony будут доступны на ПК, Xbox, Android и наоборот.
Для работы функции необходимо убедиться, что платформы привязаны к аккаунту Epic Games, иначе общий доступ к игровой валюте будет недоступен. После покупки В-баксы нужно получить на консоли или ПК, где был оформлен заказ, а потом они станут доступны в общем кошельке.
Функция теперь не работает только на Nintendo Switch. Купленные В-баксы на гибридной консоли не переносятся на ПК, PlayStation, Xbox, Android и наоборот. Исключением стала валюта, которая зарабатывается за прохождение боевого пропуска и заданий. Она доступна на всех платформах.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, Android, консолях PlayStation и Xbox. Недавно в магазин королевской битвы добавили Робокопа.
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