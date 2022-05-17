Российским кинотеатрам посоветовали спасать самим себя

16 мая стало известно, что правительство отказало киносетям России в поддержке. Государство не выделит кинотеатрам 6,5 млрд рублей, поскольку нужны дополнительные обоснования этого.

Новость по теме Правительство не поможет кинотеатрам выжить

17 числа изданию Lenta.ru ситуацию прокомментировала председатель комитета Госдумы России по культуре Елена Ямпольская. По её словам, киносети должны искать новые формы и осваивать новые рынки. Также Ямпольская напомнила о первом правиле утопающего — спасти себя самого.

Бизнес всегда открывается на свой страх и риск. Сейчас всем нелегко. Киносетям тоже надо искать новые формы работы. Я не знаю, смогут ли эти новые формы обеспечить ту же прибыль, которую обеспечивает новый релиз голливудских картин, но варианты есть.

Елена Ямпольская Фото: News.myseldon.com

Депутат считает, что картины Голливуда заполнили все российские кинотеатры, а сейчас они ушли, но это не так критично, поскольку ещё существуют индийские и латиноамериканские ленты.

Даже европейское кино у нас практически не выходило в кинотеатрах, оно шло малым экраном. Голливуд забил всё в последние годы. А существуют также и латиноамериканское кино, и индийское кино — масса кинематографов мира, которые были практически закрыты для нашего зрителя.

Что будет с российскими кинотеатрами дальше, неизвестно. Также неясно, когда вернутся крупные западные кинокомпании.

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