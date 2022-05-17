Они должны быть культовыми. Глава Take-Two рассказал про коллаборации в GTA Online

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью изданию GamesIndustry.biz рассказал, почему в GTA Online больше не появляются настоящие бренды. Последние из них представили в начале 2021 года.

Зельник сообщил, что коллабораций нет в GTA Online из-за творческого решения Rockstar Games, а не из-за финансовой стороны вопроса. Согласно словам главы Take-Two, для добавления настоящих брендов есть несколько условий.

GTA — это вымышленный мир. Чтобы добавить в него реальные бренды, они должны быть культовыми и вписываться в этот мир. В первую очередь, мы стремимся привлечь аудиторию, а монетизация позаботится о себе сама.

Новость по теме Take Two: поддержка Red Dead Online заключается в работе серверов

При этом Зельник считает, что в сериях вроде NBA и PGA реальные бренды воспринимаются естественно, а в GTA подобных ожиданий практически нет. Из-за этого Rockstar не стремиться устраивать коллаборации.

Вчера Take-Two представила отчёт за прошедший финансовый год. Из него стало известно, что GTA The Definitive Edition может выйти на смартфоны только в 2023 году.

Новость по теме Отчёт Take-Two: продажи GTA 5 превысили 165 млн копий, Red Dead Online не забросили

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!