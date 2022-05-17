Они должны быть культовыми. Глава Take-Two рассказал про коллаборации в GTA Online

Глава Take-Two Штраус Зельник в интервью изданию GamesIndustry.biz рассказал, почему в GTA Online больше не появляются настоящие бренды. Последние из них представили в начале 2021 года.
Зельник сообщил, что коллабораций нет в GTA Online из-за творческого решения Rockstar Games, а не из-за финансовой стороны вопроса. Согласно словам главы Take-Two, для добавления настоящих брендов есть несколько условий.
GTA — это вымышленный мир. Чтобы добавить в него реальные бренды, они должны быть культовыми и вписываться в этот мир. В первую очередь, мы стремимся привлечь аудиторию, а монетизация позаботится о себе сама.
При этом Зельник считает, что в сериях вроде NBA и PGA реальные бренды воспринимаются естественно, а в GTA подобных ожиданий практически нет. Из-за этого Rockstar не стремиться устраивать коллаборации.
Вчера Take-Two представила отчёт за прошедший финансовый год. Из него стало известно, что GTA The Definitive Edition может выйти на смартфоны только в 2023 году.
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