LEGO выпустит набор по картине «Звёздная ночь» художника Винсента Ван Гога
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LEGO представила набор по «Звёздной ночи» Винсента Ван Гога. В него войдёт 2316 деталей, основанных на культовой картине голландского художника, которая была написана в 1889 году.
Создатели отмечают, что полностью собранную картину, как и оригинал, можно повесить себе на стену или поставить на полку. Длина набора — 38 см, высота — 28 см, ширина — 12 см. В него также входит фигурка Винсента Ван Гога с кистью и мольбертом, которую также можно прикрепить к самой картине.
Комплект «Винсент Ван Гог — Звёздная ночь» поступит в продажу 1 июня 2022 года. Стоимость набора составит $ 170 или около 11 тыс. рублей.
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