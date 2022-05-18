Дебютный трейлер «Женщины-Халка» — нового героя киновселенной Marvel
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Marvel представила первый трейлер сериала She-Hulk: Attorney at Law про Женщину-Халка. Шоу расскажет про юристку Дженнифер Уолтерс — сестру Брюса Бэннера, которая получает способность перевоплощаться в мощное зелёное существо после переливания крови.
Главную роль в сериале исполнила Татьяна Маслани («Тёмное дитя»), к своей роли также вернулись Марк Руффало (Брюс Бэннер) и Тим Рот (Мерзость). Противником героини станет Титания, которую сыграла Джамила Джамил.
Премьера «Женщины-Халка» состоится в онлайн-кинотеатре Disney+ 17 августа. В первый сезон войдёт десять эпизодов по 30 минут.
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