В Psychonauts 2 добавили русский язык

Студия Double Fine выпустила обновление для Psychonauts 2, которое добавило в игру поддержку русских субтитров и внутриигровых надписей на ПК в Microsoft Store и Xbox. Изначально добавить русский язык планировали ещё в начале 2022 года.

При этом пользователи сообщают, что в Steam-версии проекта субтитров на русском языке пока нет. Проверка «Чемпионата» показала, что на момент публикации заметки перевода в магазине Valve действительно нет. Судя по всему, он появится чуть позже.

Psychonauts 2 — продолжение оригинального платформера, вышедшего в 2005 году. В нём главный герой вступает в организацию экстрасенсорного шпионажа под названием «Психонавты» и путешествует по мирам, основанным на подсознании своих друзей и врагов. Проект вышел в августе 2021 года и получил очень высокие оценки от критиков и игроков. В первую очередь отмечалось развитие идей оригинала и невероятный визуальный стиль, а также юмор, присущий Тиму Шейферу.

Скриншоты

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