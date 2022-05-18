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Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя выйдет в цифре уже 7 июня

Фильм с Николасом Кейджем в роли самого себя выйдет в цифре уже 7 июня
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Студия Lionsgate объявила, что картина «Невыносимая тяжесть огромного таланта», в которой Николас Кейдж играет самого себя, выйдет в цифре уже 7 июня. А 21 июня лента поступит в продажу на DVD и Blu-Ray.

В «Невыносимой тяжести огромного таланта» Николас Кейдж отправляется на вечеринку в честь дня рождения крупного криминального авторитета (Педро Паскаль), который фанатеет от актёра. Картина сперва удерживала 100%-й рейтинг на Rotten Tomatoes, однако затем он упал до 87%.

Картина вышла в мировой прокат 20 апреля, а в России премьера так и не состоялась из-за ухода кинокомпании Lionsgate из отечественного рынка. Неизвестно, появится ли фильм в российских цифровых сервисах.

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