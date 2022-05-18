В мультиплеер Call of Duty: Vanguard можно будет сыграть полностью бесплатно

Activision объявила об очередных бесплатных выходных в Call of Duty: Vanguard. Все желающие смогут поиграть в мультиплеер шутера в период с 18 по 24 мая на ПК и консолях. Доступ откроется уже сегодня в 20:00 мск. При покупке проекта весь прогресс из бесплатной версии перенесётся в полную игру.

Пользователи смогут опробовать более 20 карт в десяти режимах, а также оценить контент третьего сезона поддержки, который стартовал 27 апреля. Неизвестно, смогут ли поиграть в мультиплеер игроки из России.

Ранее Activision раскрыла причины провала Vanguard. По её словам, всё дело в самих разработчиках, а также в сеттинге Второй мировой войны.

Новость по теме Activision раскрыла причины провала Call of Duty: Vanguard

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